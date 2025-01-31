سعر PixelSwap (PIX)
سعر PixelSwap (PIX) المباشر لليوم هو USD 0.4007. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PixelSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 290.16K
- تغيير سعر PixelSwap خلال اليوم هو +12.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PixelSwap مقابل USD هو $ +0.045218 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PixelSwap مقابل USD هو $ +0.4956338440 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PixelSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PixelSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.045218
|+12.72%
|30 يوم
|$ +0.4956338440
|+123.69%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PixelSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.71%
+12.72%
+23.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PixelSwap is a distinguished modular DEX built on the TON blockchain. Audited by a leading global agency, PixelSwap prioritizes smart contract security as a cornerstone of the project, demonstrating this commitment through significant advancements in security infrastructure. PixelSwap's innovative layered architecture supports a variety of algorithms, including weighted pools and LBP launches. Moreover, PixelSwap facilitates atomic transactions, enabling the execution of complex DeFi scenarios. We aspire to be one of the most secure projects in the DeFi space and to contribute to the overall security development of the TON ecosystem.
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