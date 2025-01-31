سعر Pixelisland (PIXL)
سعر Pixelisland (PIXL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIXL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pixelisland الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68K
- تغيير سعر Pixelisland خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pixelisland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pixelisland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pixelisland مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pixelisland مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-96.79%
|60 يوم
|$ 0
|-97.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pixelisland: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Around PIXL, there is a powerful ecosystem consisting of heroes, crops, carpenters, and pets.
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