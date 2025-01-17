سعر Pixel Battle (PWC)
سعر Pixel Battle (PWC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pixel Battle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.55
- تغيير سعر Pixel Battle خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pixel Battle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pixel Battle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pixel Battle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pixel Battle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-9.52%
|60 يوم
|$ 0
|+18.70%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pixel Battle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Players can experience battle in the Battle Royale space of Pixel Battle, one of the various events of Pixel Planet, and increase digital value such as Mecha NFT and goods through gameplay and organic communication system. What makes your project unique? Pixel Battle is a game content that makes blockchain technology easy to understand. It's free to play and you can compete against users from all over the world. Players can also act as competitors and content providers. History of your project. Dec. 2021 - Project Start Mar. 2022 - PixelBattle Prototype Jun. 2022 - PixelBattle Alpha NFT.NYC Submissions and VIP Invitaions Nov. 2022 - PixelBattle Demo Ver. Launching Jan. 2023 - PixelBattle Beta Ver. Launching and 1st NFT Minting Mar. 2023 - PixelBattle Beta Ver.2 Launching and 2st NFT Minting Upcoming What’s next for your project? What can your token be used for?
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