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سعر Pivot AI ($PIVOT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.42K . يتم تحديث سعر $PIVOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pivot AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31K - تغيير سعر Pivot AI خلال اليوم هو -61.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Pivot AI ($PIVOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ -0.000247389665095888 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000247389665095888 -61.59% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pivot AI ($PIVOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pivot AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00208569$ 0.00208569 $ 0.00208569 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -61.59% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Pivot AI ($PIVOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: