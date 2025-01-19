سعر Pivot AI ($PIVOT)
سعر Pivot AI ($PIVOT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.42K. يتم تحديث سعر $PIVOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pivot AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.31K
- تغيير سعر Pivot AI خلال اليوم هو -61.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ -0.000247389665095888 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pivot AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000247389665095888
|-61.59%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pivot AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-61.59%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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