توكنوميكس Pitty the Pitbull (PITTY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pitty the Pitbull (PITTY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pitty the Pitbull (PITTY) The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters. الموقع الرسمي: https://www.boredpitty.com اشتر PITTY الآن!

توكنوميكس Pitty the Pitbull (PITTY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pitty the Pitbull (PITTY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 10.66K $ 10.66K $ 10.66K إجمالي العرض: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M العرض المتداول: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.66K $ 10.66K $ 10.66K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Pitty the Pitbull (PITTY)

توكنوميكس Pitty the Pitbull (PITTY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pitty the Pitbull (PITTY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PITTY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PITTY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PITTY، استكشف السعر المباشر لتوكن PITTY!

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