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سعر Pitty the Pitbull (PITTY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.75K . يتم تحديث سعر PITTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pitty the Pitbull الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 355.79 - تغيير سعر Pitty the Pitbull خلال اليوم هو -2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر Pitty the Pitbull (PITTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.77% 30 يوم $ 0 -76.27% 60 يوم $ 0 -93.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pitty the Pitbull (PITTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pitty the Pitbull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -2.77% تغير السعر (7 أيام) -65.49%

معلومات سوق Pitty the Pitbull (PITTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: