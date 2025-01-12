سعر Pitty the Pitbull (PITTY)
سعر Pitty the Pitbull (PITTY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.75K. يتم تحديث سعر PITTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pitty the Pitbull الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 355.79
- تغيير سعر Pitty the Pitbull خلال اليوم هو -2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pitty the Pitbull مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.77%
|30 يوم
|$ 0
|-76.27%
|60 يوم
|$ 0
|-93.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pitty the Pitbull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-2.77%
-65.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Bored $PITTY Kennel Club is an innovative project on the Solana blockchain, blending the power of community-driven engagement with cutting-edge technology. At its core, this 5000-piece NFT collection fosters a strong and inclusive community while offering tangible benefits through its $PITTY token ecosystem. Central to our utility is the PITTbull trading bot, a dynamic tool designed to maximize returns for our holders. This bot leverages advanced algorithms to enhance trading efficiency and profitability, creating passive income opportunities. By combining unique NFTs, a robust community, and groundbreaking trading technology, we aim to revolutionize the Solana ecosystem and offer lasting value to our supporters.
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