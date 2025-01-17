سعر Pitquidity Capital (PITQC)
سعر Pitquidity Capital (PITQC) المباشر لليوم هو USD 1.4. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PITQC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pitquidity Capital الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.65
- تغيير سعر Pitquidity Capital خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pitquidity Capital مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pitquidity Capital مقابل USD هو $ -1.1598896400 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pitquidity Capital مقابل USD هو $ -1.0736376000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pitquidity Capital مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -1.1598896400
|-82.84%
|60 يوم
|$ -1.0736376000
|-76.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pitquidity Capital: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-83.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pitquidity Capital tokenizes profits from crypto trading and shares the profits via a dispersion transaction with all PITQC holders, and documented/recorded on our scoreboard site here https://www.pitquidity.io/scoreboard.
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