سعر Pitch FXS (PITCHFXS)
سعر Pitch FXS (PITCHFXS) المباشر لليوم هو USD 1.53. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PITCHFXS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pitch FXS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.57
- تغيير سعر Pitch FXS خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ -0.0935240040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ +0.9657434970 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ +0.1275449066027085 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0935240040
|-6.11%
|60 يوم
|$ +0.9657434970
|+63.12%
|90 يوم
|$ +0.1275449066027085
|+9.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pitch FXS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Liquid wrapper for Frax Shares (FXS) with governance power, native veFXS yield integration, and eligibility for gauge incentives on the Frax ecosystem.
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