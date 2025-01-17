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سعر Pitch FXS (PITCHFXS) المباشر لليوم هو USD 1.53 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PITCHFXS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pitch FXS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 391.57 - تغيير سعر Pitch FXS خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pitch FXS (PITCHFXS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ -0.0935240040 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ +0.9657434970 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pitch FXS مقابل USD هو $ +0.1275449066027085 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0935240040 -6.11% 60 يوم $ +0.9657434970 +63.12% 90 يوم $ +0.1275449066027085 +9.09%

تحليل سعر Pitch FXS (PITCHFXS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pitch FXS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 5.67$ 5.67 $ 5.67 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.01%

معلومات سوق Pitch FXS (PITCHFXS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: