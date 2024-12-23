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سعر PirateCash (PIRATE) المباشر لليوم هو USD 0.02235245 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M . يتم تحديث سعر PIRATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PirateCash الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 170.37K - تغيير سعر PirateCash خلال اليوم هو -0.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 61.70M

أداء سعر PirateCash (PIRATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PirateCash مقابل USD هو $ -0.00021458005707335 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PirateCash مقابل USD هو $ +0.0012346956 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PirateCash مقابل USD هو $ +0.0027629192 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PirateCash مقابل USD هو $ +0.00209240941807854 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00021458005707335 -0.95% 30 يوم $ +0.0012346956 +5.52% 60 يوم $ +0.0027629192 +12.36% 90 يوم $ +0.00209240941807854 +10.33%

تحليل سعر PirateCash (PIRATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PirateCash: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02226328$ 0.02226328 $ 0.02226328 24 ساعة مرتفع $ 0.02268393$ 0.02268393 $ 0.02268393 عالية طوال الوقت $ 0.242252$ 0.242252 $ 0.242252 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -0.95% تغير السعر (7 أيام) -8.70%

معلومات سوق PirateCash (PIRATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: