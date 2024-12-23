سعر Pirate Nation Token (PIRATE)
سعر Pirate Nation Token (PIRATE) المباشر لليوم هو USD 0.143987. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.24M. يتم تحديث سعر PIRATE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pirate Nation Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.45M
- تغيير سعر Pirate Nation Token خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 216.98M
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خلال اليوم، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ -0.0027747742849764 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ +0.0102472956 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ -0.0271817938 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ -0.05151150453300374 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0027747742849764
|-1.89%
|30 يوم
|$ +0.0102472956
|+7.12%
|60 يوم
|$ -0.0271817938
|-18.87%
|90 يوم
|$ -0.05151150453300374
|-26.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pirate Nation Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.30%
-1.89%
-13.22%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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