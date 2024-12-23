احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PIRATE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PIRATE.

سعر Pirate Nation Token (PIRATE) المباشر لليوم هو USD 0.143987 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.24M . يتم تحديث سعر PIRATE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pirate Nation Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.45M - تغيير سعر Pirate Nation Token خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 216.98M

أداء سعر Pirate Nation Token (PIRATE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ -0.0027747742849764 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ +0.0102472956 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ -0.0271817938 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pirate Nation Token مقابل USD هو $ -0.05151150453300374 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0027747742849764 -1.89% 30 يوم $ +0.0102472956 +7.12% 60 يوم $ -0.0271817938 -18.87% 90 يوم $ -0.05151150453300374 -26.34%

تحليل سعر Pirate Nation Token (PIRATE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pirate Nation Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.14303$ 0.14303 $ 0.14303 24 ساعة مرتفع $ 0.15163$ 0.15163 $ 0.15163 عالية طوال الوقت $ 0.475661$ 0.475661 $ 0.475661 تغير السعر (1 ساعة) -1.30% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -13.22%

معلومات سوق Pirate Nation Token (PIRATE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: