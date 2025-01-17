احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BOOTY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BOOTY.

سعر Pirate Dice (BOOTY) المباشر لليوم هو USD 0.00453317 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BOOTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pirate Dice الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.39 - تغيير سعر Pirate Dice خلال اليوم هو +0.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pirate Dice (BOOTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ -0.0005324947 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ -0.0002671224 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ -0.000806240313021199 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.47% 30 يوم $ -0.0005324947 -11.74% 60 يوم $ -0.0002671224 -5.89% 90 يوم $ -0.000806240313021199 -15.09%

تحليل سعر Pirate Dice (BOOTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pirate Dice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00448088$ 0.00448088 $ 0.00448088 24 ساعة مرتفع $ 0.00454537$ 0.00454537 $ 0.00454537 عالية طوال الوقت $ 17.88$ 17.88 $ 17.88 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.47% تغير السعر (7 أيام) +2.61%

معلومات سوق Pirate Dice (BOOTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: