سعر Pirate Dice (BOOTY)
سعر Pirate Dice (BOOTY) المباشر لليوم هو USD 0.00453317. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BOOTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pirate Dice الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.39
- تغيير سعر Pirate Dice خلال اليوم هو +0.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ -0.0005324947 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ -0.0002671224 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pirate Dice مقابل USD هو $ -0.000806240313021199 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.47%
|30 يوم
|$ -0.0005324947
|-11.74%
|60 يوم
|$ -0.0002671224
|-5.89%
|90 يوم
|$ -0.000806240313021199
|-15.09%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pirate Dice: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.47%
+2.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pirate Dice is a yield farming solution deployed on polygon and a haeven for digital pirates and degens alike. Our token is the BOOTY token. Because all self respecting pirates are only in search of the booty. Stake in our yield farm and earn tokens. The BOOTY token is the key to the pirate underworld and is required if you want to participate in pirate games. Rewards are earned at a rate of 1 BOOTY per block. Total supply will be capped at 1,000,000 tokens.
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|1 BOOTY إلى AUD
A$0.0072984037
|1 BOOTY إلى GBP
￡0.0036718677
|1 BOOTY إلى EUR
€0.0043971749
|1 BOOTY إلى USD
$0.00453317
|1 BOOTY إلى MYR
RM0.020399265
|1 BOOTY إلى TRY
₺0.1610635301
|1 BOOTY إلى JPY
¥0.7057692373
|1 BOOTY إلى RUB
₽0.4697270754
|1 BOOTY إلى INR
₹0.3924818586
|1 BOOTY إلى IDR
Rp74.3142504048
|1 BOOTY إلى PHP
₱0.2657344254
|1 BOOTY إلى EGP
￡E.0.228471768
|1 BOOTY إلى BRL
R$0.0274256785
|1 BOOTY إلى CAD
C$0.0065277648
|1 BOOTY إلى BDT
৳0.5511428086
|1 BOOTY إلى NGN
₦7.049985984
|1 BOOTY إلى UAH
₴0.1912091106
|1 BOOTY إلى VES
Bs0.24479118
|1 BOOTY إلى PKR
Rs1.2644824398
|1 BOOTY إلى KZT
₸2.404846685
|1 BOOTY إلى THB
฿0.1562130382
|1 BOOTY إلى TWD
NT$0.1491866247
|1 BOOTY إلى CHF
Fr0.0041251847
|1 BOOTY إلى HKD
HK$0.0352680626
|1 BOOTY إلى MAD
.د.م0.0456036902