سعر Pippkin The Horse اليوم

السعر المباشر لمشروع Pippkin The Horse (PIPPKIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIPPKIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIPPKIN.

يحتل Pippkin The Horse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,355.62، مع عرض متداول قدره 988.74M PIPPKIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIPPKIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00479204، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIPPKIN بمقدار +0.27% خلال الساعة الماضية و-8.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pippkin The Horse (PIPPKIN)

القيمة السوقية $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.36K$ 14.36K $ 14.36K إمداد دورة التداول 988.74M 988.74M 988.74M إجمالي العرض 988,736,838.081068 988,736,838.081068 988,736,838.081068

القيمة السوقية الحالية لـ Pippkin The Horse هي $ 14.36K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIPPKIN يبلغ 988.74M، مع إجمالي عرض 988736838.081068. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.36K.