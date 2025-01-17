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سعر pipi the cat (PIPI) المباشر لليوم هو USD 0.03004438 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PIPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pipi the cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 213.98 - تغيير سعر pipi the cat خلال اليوم هو +9.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر pipi the cat (PIPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pipi the cat مقابل USD هو $ +0.00262289 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pipi the cat مقابل USD هو $ -0.0033777514 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pipi the cat مقابل USD هو $ -0.0136902475 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pipi the cat مقابل USD هو $ -0.09334795269537538 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00262289 +9.57% 30 يوم $ -0.0033777514 -11.24% 60 يوم $ -0.0136902475 -45.56% 90 يوم $ -0.09334795269537538 -75.65%

تحليل سعر pipi the cat (PIPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pipi the cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02696136$ 0.02696136 $ 0.02696136 24 ساعة مرتفع $ 0.03000443$ 0.03000443 $ 0.03000443 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) +1.90% تغير السعر (1يوم) +9.57% تغير السعر (7 أيام) -0.18%

معلومات سوق pipi the cat (PIPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: