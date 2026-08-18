سعر pipaitrader اليوم

السعر المباشر لمشروع pipaitrader (PIPAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.44% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIPAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIPAI.

يحتل pipaitrader حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 25,918، مع عرض متداول قدره 100.00B PIPAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIPAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIPAI بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+1.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق pipaitrader (PIPAI)

القيمة السوقية $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.92K$ 25.92K $ 25.92K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ pipaitrader هي $ 25.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIPAI يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.92K.