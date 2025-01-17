سعر Pion (PION)
سعر Pion (PION) المباشر لليوم هو USD 0.08611. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pion الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 736.54
- تغيير سعر Pion خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pion مقابل USD هو $ -0.00013482714063158 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pion مقابل USD هو $ -0.0212923335 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pion مقابل USD هو $ +0.0232557018 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pion مقابل USD هو $ +0.0338896712301466 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013482714063158
|-0.15%
|30 يوم
|$ -0.0212923335
|-24.72%
|60 يوم
|$ +0.0232557018
|+27.01%
|90 يوم
|$ +0.0338896712301466
|+64.90%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pion: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.10%
-0.15%
-11.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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