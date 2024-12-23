سعر Pintu (PTU)
سعر Pintu (PTU) المباشر لليوم هو USD 0.198521. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.62M. يتم تحديث سعر PTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pintu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.20K
- تغيير سعر Pintu خلال اليوم هو +6.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.70M
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خلال اليوم، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ +0.01207986 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ -0.0107518179 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ +0.0055166603 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ -0.02633860810764563 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.01207986
|+6.48%
|30 يوم
|$ -0.0107518179
|-5.41%
|60 يوم
|$ +0.0055166603
|+2.78%
|90 يوم
|$ -0.02633860810764563
|-11.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pintu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
+6.48%
-5.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PTU token is designed to drive and support the long-term growth and vision of the Pintu ecosystem and community. The launch of the token is aimed at rewarding loyal users of the platform and incentivizing new members to join our expanding ecosystem.
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