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سعر Pintu (PTU)

USD

مخطط سعر Pintu (PTU) المباشر

$0.198575
$0.198575$0.198575
+6.50%(1D)

سعر Pintu (PTU) لليوم

سعر Pintu (PTU) المباشر لليوم هو USD 0.198521. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.62M. يتم تحديث سعر PTU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pintu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.20K
- تغيير سعر Pintu خلال اليوم هو +6.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.70M

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أداء سعر Pintu (PTU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ +0.01207986 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ -0.0107518179 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ +0.0055166603 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pintu مقابل USD هو $ -0.02633860810764563 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.01207986+6.48%
30 يوم$ -0.0107518179-5.41%
60 يوم$ +0.0055166603+2.78%
90 يوم$ -0.02633860810764563-11.71%

تحليل سعر Pintu (PTU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pintu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.181609
$ 0.181609$ 0.181609

$ 0.207211
$ 0.207211$ 0.207211

$ 2.98
$ 2.98$ 2.98

+0.63%

+6.48%

-5.27%

معلومات سوق Pintu (PTU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 14.62M
$ 14.62M$ 14.62M

$ 32.20K
$ 32.20K$ 32.20K

73.70M
73.70M 73.70M

ما هو Pintu ( PTU )

PTU token is designed to drive and support the long-term growth and vision of the Pintu ecosystem and community. The launch of the token is aimed at rewarding loyal users of the platform and incentivizing new members to join our expanding ecosystem.

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المصدر Pintu (PTU)

الموقع الرسمي

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عملة PTU إلى العملات المحلية

1 PTU إلى AUD
A$0.31564839
1 PTU إلى GBP
0.15683159
1 PTU إلى EUR
0.18859495
1 PTU إلى USD
$0.198521
1 PTU إلى MYR
RM0.89135929
1 PTU إلى TRY
6.98595399
1 PTU إلى JPY
¥31.07052171
1 PTU إلى RUB
20.40597359
1 PTU إلى INR
16.86435895
1 PTU إلى IDR
Rp3,201.95116463
1 PTU إلى PHP
11.66310875
1 PTU إلى EGP
￡E.10.10074848
1 PTU إلى BRL
R$1.20700768
1 PTU إلى CAD
C$0.28388503
1 PTU إلى BDT
23.62598421
1 PTU إلى NGN
307.30653758
1 PTU إلى UAH
8.29222217
1 PTU إلى VES
Bs10.124571
1 PTU إلى PKR
Rs55.03597683
1 PTU إلى KZT
103.82846821
1 PTU إلى THB
฿6.81125551
1 PTU إلى TWD
NT$6.46979939
1 PTU إلى CHF
Fr0.17668369
1 PTU إلى HKD
HK$1.54250817
1 PTU إلى MAD
.د.م1.98918042