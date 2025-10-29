معلومات سعر Pinto Coin (PINTO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.26% تغير السعر (7 أيام) +3.54% تغير السعر (7 أيام) +3.54%

سعر Pinto Coin (PINTO) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PINTO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPINTO على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PINTO -- على مدار الساعة الماضية، -1.26% على مدار 24 ساعة، و +3.54% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Pinto Coin (PINTO)

القيمة السوقية $ 84.02K$ 84.02K $ 84.02K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.02K$ 84.02K $ 84.02K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,991,266.916245 999,991,266.916245 999,991,266.916245

القيمة السوقية الحالية لـ Pinto Coin هي $ 84.02K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PINTO يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999991266.916245. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.02K.