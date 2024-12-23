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سعر Pino TRX (PINO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 403.12K . يتم تحديث سعر PINO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pino TRX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.73K - تغيير سعر Pino TRX خلال اليوم هو -9.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Pino TRX (PINO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pino TRX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pino TRX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pino TRX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pino TRX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.32% 30 يوم $ 0 -73.70% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pino TRX (PINO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pino TRX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00190556$ 0.00190556 $ 0.00190556 تغير السعر (1 ساعة) -0.44% تغير السعر (1يوم) -9.32% تغير السعر (7 أيام) -20.31%

معلومات سوق Pino TRX (PINO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: