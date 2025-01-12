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سعر Pinky the Pineapple (PINKY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.76K . يتم تحديث سعر PINKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pinky the Pineapple الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.51 - تغيير سعر Pinky the Pineapple خلال اليوم هو +0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.72M

أداء سعر Pinky the Pineapple (PINKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pinky the Pineapple مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pinky the Pineapple مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pinky the Pineapple مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pinky the Pineapple مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.11% 30 يوم $ 0 -25.47% 60 يوم $ 0 -38.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pinky the Pineapple (PINKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pinky the Pineapple: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00249627$ 0.00249627 $ 0.00249627 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) +0.11% تغير السعر (7 أيام) -14.35%

معلومات سوق Pinky the Pineapple (PINKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: