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سعر Pinky Orbit (PINKO) المباشر لليوم هو USD 0.00769446 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PINKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pinky Orbit الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M - تغيير سعر Pinky Orbit خلال اليوم هو -34.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pinky Orbit (PINKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ -0.004004203530397742 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.004004203530397742 -34.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pinky Orbit (PINKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pinky Orbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0074942$ 0.0074942 $ 0.0074942 24 ساعة مرتفع $ 0.01169993$ 0.01169993 $ 0.01169993 عالية طوال الوقت $ 0.02240202$ 0.02240202 $ 0.02240202 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -34.22% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Pinky Orbit (PINKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: