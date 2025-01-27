سعر Pinky Orbit (PINKO)
سعر Pinky Orbit (PINKO) المباشر لليوم هو USD 0.00769446. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PINKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pinky Orbit الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27M
- تغيير سعر Pinky Orbit خلال اليوم هو -34.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ -0.004004203530397742 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pinky Orbit مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004004203530397742
|-34.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pinky Orbit: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-34.22%
--
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