سعر Pink Hood Froglicker (FROGLIC)
سعر Pink Hood Froglicker (FROGLIC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FROGLIC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pink Hood Froglicker الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.85
- تغيير سعر Pink Hood Froglicker خلال اليوم هو +0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.15%
|30 يوم
|$ 0
|-25.26%
|60 يوم
|$ 0
|+49.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pink Hood Froglicker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
+0.15%
-11.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
THE CUTEST FROG ON THE BLOCKCHAIN LIVING ON ETH WHO IS FROGLICKER? PHFL a.k.a Pink Hood Froglicker a.k.a Froglic is a 1-of-1 character created by Matt Furie the creator of Pepe. Immortalized within the Hedz Collection, he's a testament to immutable art. Froglicker also Pepe's son. Inspired by the renowned meme artist Matt Furie, creator of Pepe, $froglic takes a leap directly from Pink Hood Froglicker character in the iconic 1k The Hedz Collection. We're here to revolutionize the crypto space with the First-Ever Cute Frog Memecoin. Move over dogs and cats—there's a new, more adorable contender in town, and this mfer is ready to leap to the moon!
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