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سعر Pink Hood Froglicker (FROGLIC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FROGLIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pink Hood Froglicker الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.85 - تغيير سعر Pink Hood Froglicker خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pink Hood Froglicker (FROGLIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pink Hood Froglicker مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.15% 30 يوم $ 0 -25.26% 60 يوم $ 0 +49.97% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pink Hood Froglicker (FROGLIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pink Hood Froglicker: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00152285$ 0.00152285 $ 0.00152285 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -11.84%

معلومات سوق Pink Hood Froglicker (FROGLIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: