سعر Pink Elements (PINK)
سعر Pink Elements (PINK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pink Elements الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.77
- تغيير سعر Pink Elements خلال اليوم هو +0.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pink Elements مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pink Elements مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pink Elements مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pink Elements مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.23%
|30 يوم
|$ 0
|-65.36%
|60 يوم
|$ 0
|-68.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pink Elements: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.23%
+805.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pink is the community-driven cryptocurrency for the Pink Elements platform that enables users to learn about environmental data and participate in environmental initiatives. Pink is based on the Solana blockchain and promotes transparency in environmental data while fostering community-driven environmental stewardship. Through the Pink Elements platform, millions of people around the world become Pink users.
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