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سعر Pingu on SOL (PINGU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PINGU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pingu on SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 143.92 - تغيير سعر Pingu on SOL خلال اليوم هو +6.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pingu on SOL (PINGU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pingu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pingu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pingu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pingu on SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.91% 30 يوم $ 0 -40.44% 60 يوم $ 0 -21.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pingu on SOL (PINGU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pingu on SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) +6.91% تغير السعر (7 أيام) -10.24%

معلومات سوق Pingu on SOL (PINGU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: