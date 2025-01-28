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سعر Pingu Exchange (PINGU) المباشر لليوم هو USD 0.02913842 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PINGU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pingu Exchange الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 374.81 - تغيير سعر Pingu Exchange خلال اليوم هو +4.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pingu Exchange (PINGU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pingu Exchange مقابل USD هو $ +0.00122831 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pingu Exchange مقابل USD هو $ -0.0055223891 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pingu Exchange مقابل USD هو $ -0.0104350043 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pingu Exchange مقابل USD هو $ +0.01343124397516583 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00122831 +4.40% 30 يوم $ -0.0055223891 -18.95% 60 يوم $ -0.0104350043 -35.81% 90 يوم $ +0.01343124397516583 +85.51%

تحليل سعر Pingu Exchange (PINGU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pingu Exchange: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02744175$ 0.02744175 $ 0.02744175 24 ساعة مرتفع $ 0.02917822$ 0.02917822 $ 0.02917822 عالية طوال الوقت $ 0.196928$ 0.196928 $ 0.196928 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +4.40% تغير السعر (7 أيام) -10.65%

معلومات سوق Pingu Exchange (PINGU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: