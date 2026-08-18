سعر Ping Ping and Fu Shuang اليوم

السعر المباشر لمشروع Ping Ping and Fu Shuang (熊猫) اليوم هو $ 0.00126316، مع تغير بنسبة 19.80% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل 熊猫 الحالي إلى USD هو $ 0.00126316 لكل 熊猫.

يحتل Ping Ping and Fu Shuang حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,262,752، مع عرض متداول قدره 999.67M 熊猫. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول 熊猫 بين $ 0.00121478 (أدنى) و$ 0.00161014 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00256112، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك 熊猫 بمقدار +0.91% خلال الساعة الماضية و-21.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 60.23K.

معلومات سوق Ping Ping and Fu Shuang (熊猫)

القيمة السوقية $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M الحجم (24 ساعة) $ 60.23K$ 60.23K $ 60.23K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M إمداد دورة التداول 999.67M 999.67M 999.67M إجمالي العرض 999,673,699.453007 999,673,699.453007 999,673,699.453007

القيمة السوقية الحالية لـ Ping Ping and Fu Shuang هي $ 1.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.23K. العرض المتداول لـ 熊猫 يبلغ 999.67M، مع إجمالي عرض 999673699.453007. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.26M.