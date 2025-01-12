احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PING مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PING.

سعر Ping Dog (PING) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.13K . يتم تحديث سعر PING مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ping Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 151.04 - تغيير سعر Ping Dog خلال اليوم هو -0.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.87M

أداء سعر Ping Dog (PING) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ping Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ping Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ping Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ping Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.52% 30 يوم $ 0 -29.40% 60 يوم $ 0 -98.78% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ping Dog (PING)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ping Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00572043$ 0.00572043 $ 0.00572043 تغير السعر (1 ساعة) +0.12% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -15.42%

معلومات سوق Ping Dog (PING)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: