سعر Pineapple Owl (PINEOWL)
سعر Pineapple Owl (PINEOWL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.50K. يتم تحديث سعر PINEOWL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pineapple Owl الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.57
- تغيير سعر Pineapple Owl خلال اليوم هو -6.09%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.09%
|30 يوم
|$ 0
|-33.19%
|60 يوم
|$ 0
|-72.63%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pineapple Owl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-6.09%
-24.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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