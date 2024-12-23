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سعر Pineapple Owl (PINEOWL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 129.50K . يتم تحديث سعر PINEOWL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pineapple Owl الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 553.57 - تغيير سعر Pineapple Owl خلال اليوم هو -6.09% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Pineapple Owl (PINEOWL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pineapple Owl مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.09% 30 يوم $ 0 -33.19% 60 يوم $ 0 -72.63% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pineapple Owl (PINEOWL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pineapple Owl: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00232767$ 0.00232767 $ 0.00232767 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -6.09% تغير السعر (7 أيام) -24.09%

معلومات سوق Pineapple Owl (PINEOWL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: