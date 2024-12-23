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سعر PIM PIMLING (PIM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.25K . يتم تحديث سعر PIM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PIM PIMLING الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.80K - تغيير سعر PIM PIMLING خلال اليوم هو +18.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 746.74M

أداء سعر PIM PIMLING (PIM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +18.33% 30 يوم $ 0 -84.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PIM PIMLING (PIM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PIM PIMLING: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00384742$ 0.00384742 $ 0.00384742 تغير السعر (1 ساعة) +4.66% تغير السعر (1يوم) +18.33% تغير السعر (7 أيام) -5.57%

معلومات سوق PIM PIMLING (PIM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: