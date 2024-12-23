سعر PIM PIMLING (PIM)
سعر PIM PIMLING (PIM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 223.25K. يتم تحديث سعر PIM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PIM PIMLING الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.80K
- تغيير سعر PIM PIMLING خلال اليوم هو +18.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 746.74M
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خلال اليوم، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PIM PIMLING مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+18.33%
|30 يوم
|$ 0
|-84.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PIM PIMLING: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.66%
+18.33%
-5.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pim is the eternally optimistic and cheerful character from Smiling Friends Inc., where he works alongside his best friend Charlie to spread happiness throughout the world. Known for his pink appearance, infectious positivity, and unwavering kindness, Pim has become a beloved icon of joy in the crypto space. In the show, Pim revolves around the surreal misadventures of a small charity and its four employees dedicated to spreading happiness.
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