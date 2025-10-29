سعر PILSO OS المباشر اليوم هو 0.00025163 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PILSO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PILSO بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PILSO OS المباشر اليوم هو 0.00025163 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PILSO إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PILSO بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار PILSO OS

سعر PILSO OS (PILSO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PILSO إلى USD:

$0.00025163
$0.00025163
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار PILSO OS (PILSO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:34:29 (UTC+8)

معلومات سعر PILSO OS (PILSO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.005568
$ 0.005568

$ 0.00022744
$ 0.00022744

--

--

+2.50%

+2.50%

سعر PILSO OS (PILSO) في الوقت الحقيقي هو $0.00025163. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PILSO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPILSO على الإطلاق هو $ 0.005568، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00022744.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PILSO -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PILSO OS (PILSO)

$ 20.69K
$ 20.69K

--
----

$ 25.16K
$ 25.16K

82.23M
82.23M

100,000,000.0
100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PILSO OS هي $ 20.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PILSO يبلغ 82.23M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.16K.

سجل سعر PILSO OS (PILSO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PILSO OS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PILSO OS مقابل USD هو $ -0.0000695247 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PILSO OS مقابل USD هو $ -0.0001934593 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PILSO OS مقابل USD هو $ -0.002091994954935914 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0000695247-27.62%
60 يوم$ -0.0001934593-76.88%
90 يوم$ -0.002091994954935914-89.26%

ما هو PILSO OS ( PILSO )

PILSO OS — Pilot Interface for LLMs Signature Operations — is a secure agent layer that lets large language models sign and execute onchain actions without ever exposing private keys. A simple, secure four-step process that bridges AI intelligence with blockchain execution

Automate governance processes with AI agents that can understand complex proposals and execute approved actions seamlessly.

From agent prompts to transaction signatures, PILSO OS combines modular tools into a secure system for executing AI-driven onchain operations.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر PILSO OS (PILSO)

الموقع الرسمي

توقعات سعر PILSO OS (USD)

كم ستكون قيمة PILSO OS (PILSO) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PILSO OS (PILSO) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PILSO OS.

تحقق الآن من توقعات سعر PILSO OS!

توكنوميكس PILSO OS (PILSO)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PILSO OS (PILSO) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PILSO والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول PILSO OS (PILSO)

كم يساوي PILSO OS (PILSO) اليوم؟
سعر PILSO المباشر في USD هو USD 0.00025163، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PILSO إلى USD الحالي؟
سعر PILSO إلى USD الحالي هو $ 0.00025163. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PILSO OS ؟
القيمة السوقية لعملة PILSO هي $ 20.69K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PILSO؟
العرض المتداول لتوكن PILSO هو 82.23M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PILSO؟
حقق PILSO سعرًا قياسيًا قدره 0.005568 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PILSO؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00022744 PILSO.
ما هو حجم تداول PILSO؟
حجم تداول PILSO المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PILSO هذا العام؟
قد يرتفع PILSO هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PILSO لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:34:29 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

