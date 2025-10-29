معلومات سعر PILSO OS (PILSO) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.005568 أدنى سعر $ 0.00022744 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +2.50%

سعر PILSO OS (PILSO) في الوقت الحقيقي هو $0.00025163. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PILSO بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPILSO على الإطلاق هو $ 0.005568، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00022744.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PILSO -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +2.50% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PILSO OS (PILSO)

القيمة السوقية $ 20.69K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.16K إمداد دورة التداول 82.23M إجمالي العرض 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PILSO OS هي $ 20.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PILSO يبلغ 82.23M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.16K.