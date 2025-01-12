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سعر Pillzumi (PILLZUMI) المباشر لليوم هو USD 0.00741008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.41M . يتم تحديث سعر PILLZUMI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pillzumi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 639.89K - تغيير سعر Pillzumi خلال اليوم هو -2.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.98M

أداء سعر Pillzumi (PILLZUMI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pillzumi مقابل USD هو $ -0.000210824890292575 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pillzumi مقابل USD هو $ -0.0001218380 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pillzumi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pillzumi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000210824890292575 -2.76% 30 يوم $ -0.0001218380 -1.64% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pillzumi (PILLZUMI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pillzumi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00651796$ 0.00651796 $ 0.00651796 24 ساعة مرتفع $ 0.00833316$ 0.00833316 $ 0.00833316 عالية طوال الوقت $ 0.01926212$ 0.01926212 $ 0.01926212 تغير السعر (1 ساعة) +1.75% تغير السعر (1يوم) -2.76% تغير السعر (7 أيام) +16.81%

معلومات سوق Pillzumi (PILLZUMI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: