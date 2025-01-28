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سعر PillarFi (PILLAR) المباشر لليوم هو USD 0.00373864 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PILLAR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق PillarFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.58K - تغيير سعر PillarFi خلال اليوم هو -26.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر PillarFi (PILLAR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ -0.001343971651718624 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001343971651718624 -26.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر PillarFi (PILLAR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر PillarFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00362892$ 0.00362892 $ 0.00362892 24 ساعة مرتفع $ 0.00508261$ 0.00508261 $ 0.00508261 عالية طوال الوقت $ 0.099283$ 0.099283 $ 0.099283 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -26.44% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق PillarFi (PILLAR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: