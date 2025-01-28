سعر PillarFi (PILLAR)
سعر PillarFi (PILLAR) المباشر لليوم هو USD 0.00373864. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PILLAR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PillarFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.58K
- تغيير سعر PillarFi خلال اليوم هو -26.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ -0.001343971651718624 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PillarFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001343971651718624
|-26.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PillarFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-26.44%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pillar Finance: DeFAI and Real World Assets powered by Digital Precision! Real World Assets meet Digital Precision Seamless staking, non-collateralization, instant liquidity, and effortless borrowing—Pillar Finance streamlines your DeFi experience from asset management to loan execution Effortless ETH Staking: Secure your Ethereum and earn rewards without the hassle. Confident Lending & Borrowing: Unlock the power of your assets to lend or borrow with ease. USDC Staking: Put your stable coins like USDC to work and maximize your returns. Community Governance: Be a part of the decision-making process and shape the future of Pillar Finance. Pillarfi is your all-in-one platform for smooth, secure, and rewarding DeFi interactions.
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