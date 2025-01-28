سعر Pill ($PILL)
سعر Pill ($PILL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر $PILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pill الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 60.90
- تغيير سعر Pill خلال اليوم هو +3.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pill مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.77%
|30 يوم
|$ 0
|-14.13%
|60 يوم
|$ 0
|-28.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
+3.77%
-2.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PILL, a memecoin catering to community needs, fosters engagement in the Base ecosystem. With the NFT collection launched and airdrop distributed, we're experiencing steady growth. Supported by the community and collaborations like Raz (Guild Founder), GLOOM, more partnerships are on the horizon.
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