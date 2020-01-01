توكنوميكس Pike Finance (P) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pike Finance (P)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pike Finance (P) Pike is a cross-chain lending market with no bridge and wrapped tokens risks. Pike allows users to access native liquidity across any chain. Its modular design improves security and capital efficiency, offering better rates through interest rate arbitrage and full liquidity utilization, boosting market stability. Pike’s new design introduces three core modules: Local Markets (LMs), Universal Vault (UV), and Protocol-Oriented Chain Abstraction (POCA). These modules are highly composable and can operate independently. الموقع الرسمي: https://www.pike.finance/ اشتر P الآن!

توكنوميكس Pike Finance (P) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pike Finance (P)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 306.94K $ 306.94K $ 306.94K إجمالي العرض: $ 358.45M $ 358.45M $ 358.45M العرض المتداول: $ 230.08M $ 230.08M $ 230.08M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 478.19K $ 478.19K $ 478.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04150518 $ 0.04150518 $ 0.04150518 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00127189 $ 0.00127189 $ 0.00127189 السعر الحالي: $ 0.00133405 $ 0.00133405 $ 0.00133405 معرفة المزيد عن سعر Pike Finance (P)

توكنوميكس Pike Finance (P): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pike Finance (P) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن P التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن P التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس P، استكشف السعر المباشر لتوكن P!

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