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سعر Pike Finance (P) المباشر لليوم هو USD 0.0151944 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.81M . يتم تحديث سعر P مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pike Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.06K - تغيير سعر Pike Finance خلال اليوم هو -4.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 119.32M

أداء سعر Pike Finance (P) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pike Finance مقابل USD هو $ -0.00077394971376841 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pike Finance مقابل USD هو $ +0.0137254753 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pike Finance مقابل USD هو $ -0.0025724954 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pike Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00077394971376841 -4.84% 30 يوم $ +0.0137254753 +90.33% 60 يوم $ -0.0025724954 -16.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pike Finance (P)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pike Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01514131$ 0.01514131 $ 0.01514131 24 ساعة مرتفع $ 0.01597115$ 0.01597115 $ 0.01597115 عالية طوال الوقت $ 0.04150518$ 0.04150518 $ 0.04150518 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -4.84% تغير السعر (7 أيام) -6.73%

معلومات سوق Pike Finance (P)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: