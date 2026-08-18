سعر PIGI COIN اليوم

السعر المباشر لمشروع PIGI COIN (PIGI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 17.39% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIGI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIGI.

يحتل PIGI COIN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19,048.86، مع عرض متداول قدره 1.00B PIGI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIGI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIGI بمقدار -1.63% خلال الساعة الماضية و-37.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق PIGI COIN (PIGI)

القيمة السوقية $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19.05K$ 19.05K $ 19.05K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ PIGI COIN هي $ 19.05K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIGI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19.05K.