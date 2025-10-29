معلومات سعر PiggyCoinBSC (PIGGYC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) +3.22% تغير السعر (7 أيام) +3.22%

سعر PiggyCoinBSC (PIGGYC) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PIGGYC بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPIGGYC على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PIGGYC -- على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و +3.22% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PiggyCoinBSC (PIGGYC)

القيمة السوقية $ 215.11K$ 215.11K $ 215.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 215.11K$ 215.11K $ 215.11K إمداد دورة التداول 849.51B 849.51B 849.51B إجمالي العرض 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255 849,507,689,892.4255

القيمة السوقية الحالية لـ PiggyCoinBSC هي $ 215.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIGGYC يبلغ 849.51B، مع إجمالي عرض 849507689892.4255. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 215.11K.