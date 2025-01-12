سعر Pigga (PIGGA)
سعر Pigga (PIGGA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.55K. يتم تحديث سعر PIGGA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pigga الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.08K
- تغيير سعر Pigga خلال اليوم هو -4.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Pigga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pigga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pigga مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pigga مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.47%
|30 يوم
|$ 0
|-16.64%
|60 يوم
|$ 0
|+10.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pigga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-4.47%
-9.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Piggie who rules the meme world.
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