سعر Pigeoncoin (PGN)
سعر Pigeoncoin (PGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pigeoncoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.67
- تغيير سعر Pigeoncoin خلال اليوم هو +5.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pigeoncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pigeoncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pigeoncoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pigeoncoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.73%
|30 يوم
|$ 0
|-34.42%
|60 يوم
|$ 0
|+5.36%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pigeoncoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+5.73%
+0.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pigeoncoin was launched on March 21, 2018 with an immediate goal to prove the power & hashrate consistency of our new X16S (shuffle) algorithm. The community response to the X16S concept was strong and positive. Within hours, members had created GPU mining software and pools, allowing us to prove our hypothesis a month ahead of schedule. After a sleepless week, we regrouped and set forth to solve the real problems that Pigeoncoin was destined for. Our first step was to recruit a skilled team who would be responsible for completing our mission. Pigeoncoin is a cryptocurrency that will be aligned with a future communications network. This will facilitate messaging, payments, liquidity, and currency velocity.
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