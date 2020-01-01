توكنوميكس Pigeon Tech (GOVAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pigeon Tech (GOVAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pigeon Tech (GOVAI) Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! الموقع الرسمي: https://govai.meme اشتر GOVAI الآن!

توكنوميكس Pigeon Tech (GOVAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pigeon Tech (GOVAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 433.73K $ 433.73K $ 433.73K إجمالي العرض: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M العرض المتداول: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 433.73K $ 433.73K $ 433.73K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0086572 $ 0.0086572 $ 0.0086572 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00043521 $ 0.00043521 $ 0.00043521 معرفة المزيد عن سعر Pigeon Tech (GOVAI)

توكنوميكس Pigeon Tech (GOVAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pigeon Tech (GOVAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن GOVAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن GOVAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس GOVAI، استكشف السعر المباشر لتوكن GOVAI!

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