سعر Pigeon Tech (GOVAI)
سعر Pigeon Tech (GOVAI) المباشر لليوم هو USD 0.00138615. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M. يتم تحديث سعر GOVAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pigeon Tech الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.50K
- تغيير سعر Pigeon Tech خلال اليوم هو -15.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M
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خلال اليوم، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ -0.000263385503340782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ -0.0000290455 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ +0.0011113343 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000263385503340782
|-15.96%
|30 يوم
|$ -0.0000290455
|-2.09%
|60 يوم
|$ +0.0011113343
|+80.17%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pigeon Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.49%
-15.96%
-50.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!
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