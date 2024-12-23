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سعر Pigeon Tech (GOVAI) المباشر لليوم هو USD 0.00138615 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.38M . يتم تحديث سعر GOVAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pigeon Tech الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 125.50K - تغيير سعر Pigeon Tech خلال اليوم هو -15.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.84M

أداء سعر Pigeon Tech (GOVAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ -0.000263385503340782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ -0.0000290455 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ +0.0011113343 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pigeon Tech مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000263385503340782 -15.96% 30 يوم $ -0.0000290455 -2.09% 60 يوم $ +0.0011113343 +80.17% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pigeon Tech (GOVAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pigeon Tech: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00134625$ 0.00134625 $ 0.00134625 24 ساعة مرتفع $ 0.00167284$ 0.00167284 $ 0.00167284 عالية طوال الوقت $ 0.00785847$ 0.00785847 $ 0.00785847 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -15.96% تغير السعر (7 أيام) -50.09%

معلومات سوق Pigeon Tech (GOVAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: