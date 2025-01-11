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سعر Pigeon In Yellow Boots (PIGEON) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PIGEON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pigeon In Yellow Boots الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16 - تغيير سعر Pigeon In Yellow Boots خلال اليوم هو -1.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pigeon In Yellow Boots (PIGEON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.46% 30 يوم $ 0 -35.03% 60 يوم $ 0 -76.52% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Pigeon In Yellow Boots (PIGEON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pigeon In Yellow Boots: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00340181$ 0.00340181 $ 0.00340181 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -1.46% تغير السعر (7 أيام) -7.47%

معلومات سوق Pigeon In Yellow Boots (PIGEON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: