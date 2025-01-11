سعر Pigeon In Yellow Boots (PIGEON)
سعر Pigeon In Yellow Boots (PIGEON) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PIGEON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pigeon In Yellow Boots الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16
- تغيير سعر Pigeon In Yellow Boots خلال اليوم هو -1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pigeon In Yellow Boots مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.46%
|30 يوم
|$ 0
|-35.03%
|60 يوم
|$ 0
|-76.52%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pigeon In Yellow Boots: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-1.46%
-7.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
it's a pigeon and he's wearing yellow boots.
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