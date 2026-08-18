سعر Pigeon Doctor اليوم

السعر المباشر لمشروع Pigeon Doctor (PIGEON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.73% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PIGEON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل PIGEON.

يحتل Pigeon Doctor حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,893، مع عرض متداول قدره 999.88M PIGEON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PIGEON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00345467، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك PIGEON بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+8.97% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Pigeon Doctor (PIGEON)

القيمة السوقية $ 37.89K$ 37.89K $ 37.89K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.89K$ 37.89K $ 37.89K إمداد دورة التداول 999.88M 999.88M 999.88M إجمالي العرض 999,883,420.402051 999,883,420.402051 999,883,420.402051

القيمة السوقية الحالية لـ Pigeon Doctor هي $ 37.89K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PIGEON يبلغ 999.88M، مع إجمالي عرض 999883420.402051. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.89K.