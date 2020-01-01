توكنوميكس pig wif hat (PIGWIF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول pig wif hat (PIGWIF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات pig wif hat (PIGWIF) Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem. الموقع الرسمي: https://pigwifhat.com/ اشتر PIGWIF الآن!

توكنوميكس pig wif hat (PIGWIF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار pig wif hat (PIGWIF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 61.34K $ 61.34K $ 61.34K إجمالي العرض: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M العرض المتداول: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 61.34K $ 61.34K $ 61.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00154829 $ 0.00154829 $ 0.00154829 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر pig wif hat (PIGWIF)

توكنوميكس pig wif hat (PIGWIF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس pig wif hat (PIGWIF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PIGWIF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PIGWIF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PIGWIF، استكشف السعر المباشر لتوكن PIGWIF!

توقعات سعر PIGWIF هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه PIGWIF؟ تجمع صفحة توقعات أسعار PIGWIF الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر PIGWIF الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!