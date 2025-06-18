سعر pig wif hat (PIGWIF)
سعر pig wif hat (PIGWIF) المباشر لليوم هو USD 0.00026302. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 263.02K. يتم تحديث سعر PIGWIF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق pig wif hat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر pig wif hat خلال اليوم هو +19.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+19.96%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر pig wif hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.42%
+19.96%
-1.73%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.
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₫6.9213713
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A$0.0004050508
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￡0.0001946348
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€0.0002261972
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$0.00026302
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RM0.0011152048
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₺0.0103945504
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¥0.038177353
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Rp4.3118025888
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₩0.3607950548
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₱0.0149421662
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￡E.0.0131799322
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R$0.0014439798
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C$0.0003577072
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৳0.0321515648
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₦0.405892464
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Bs0.02682804
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.د.م0.0023961122
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