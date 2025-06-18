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سعر pig wif hat (PIGWIF) المباشر لليوم هو USD 0.00026302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 263.02K . يتم تحديث سعر PIGWIF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق pig wif hat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر pig wif hat خلال اليوم هو +19.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M

أداء سعر pig wif hat (PIGWIF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر pig wif hat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +19.96% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر pig wif hat (PIGWIF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر pig wif hat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0002154$ 0.0002154 $ 0.0002154 24 ساعة مرتفع $ 0.00030539$ 0.00030539 $ 0.00030539 عالية طوال الوقت $ 0.00154829$ 0.00154829 $ 0.00154829 تغير السعر (1 ساعة) +5.42% تغير السعر (1يوم) +19.96% تغير السعر (7 أيام) -1.73%

معلومات سوق pig wif hat (PIGWIF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: