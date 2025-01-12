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سعر Pico Staked SOL (PICOSOL) المباشر لليوم هو USD 207.72 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر PICOSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pico Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.47 - تغيير سعر Pico Staked SOL خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Pico Staked SOL (PICOSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ -28.6000943760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ -10.8597470040 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ +43.63794094880674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -28.6000943760 -13.76% 60 يوم $ -10.8597470040 -5.22% 90 يوم $ +43.63794094880674 +26.60%

تحليل سعر Pico Staked SOL (PICOSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pico Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 278.87$ 278.87 $ 278.87 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) 0.00%

معلومات سوق Pico Staked SOL (PICOSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: