سعر Pico Staked SOL (PICOSOL)
سعر Pico Staked SOL (PICOSOL) المباشر لليوم هو USD 207.72. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PICOSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pico Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.47
- تغيير سعر Pico Staked SOL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ -28.6000943760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ -10.8597470040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ +43.63794094880674 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -28.6000943760
|-13.76%
|60 يوم
|$ -10.8597470040
|-5.22%
|90 يوم
|$ +43.63794094880674
|+26.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pico Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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