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سعر Pico Staked SOL (PICOSOL)

USD

مخطط سعر Pico Staked SOL (PICOSOL) المباشر

$207.72
$207.72$207.72
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سعر Pico Staked SOL (PICOSOL) لليوم

سعر Pico Staked SOL (PICOSOL) المباشر لليوم هو USD 207.72. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PICOSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pico Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 153.47
- تغيير سعر Pico Staked SOL خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر Pico Staked SOL (PICOSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ -28.6000943760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ -10.8597470040 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pico Staked SOL مقابل USD هو $ +43.63794094880674 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -28.6000943760-13.76%
60 يوم$ -10.8597470040-5.22%
90 يوم$ +43.63794094880674+26.60%

تحليل سعر Pico Staked SOL (PICOSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pico Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

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$ 278.87
$ 278.87$ 278.87

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معلومات سوق Pico Staked SOL (PICOSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 153.47
$ 153.47$ 153.47

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المصدر Pico Staked SOL (PICOSOL)

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عملة PICOSOL إلى العملات المحلية

1 PICOSOL إلى AUD
A$336.5064
1 PICOSOL إلى GBP
168.2532
1 PICOSOL إلى EUR
201.4884
1 PICOSOL إلى USD
$207.72
1 PICOSOL إلى MYR
RM932.6628
1 PICOSOL إلى TRY
7,353.288
1 PICOSOL إلى JPY
¥32,751.2124
1 PICOSOL إلى RUB
21,110.5836
1 PICOSOL إلى INR
17,899.2324
1 PICOSOL إلى IDR
Rp3,405,245.3568
1 PICOSOL إلى PHP
12,255.48
1 PICOSOL إلى EGP
￡E.10,489.86
1 PICOSOL إلى BRL
R$1,271.2464
1 PICOSOL إلى CAD
C$299.1168
1 PICOSOL إلى BDT
25,451.9316
1 PICOSOL إلى NGN
323,550.9036
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8,821.8684
1 PICOSOL إلى VES
Bs11,009.16
1 PICOSOL إلى PKR
Rs58,103.4384
1 PICOSOL إلى KZT
110,137.2984
1 PICOSOL إلى THB
฿7,203.7296
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