سعر Pickvibe (PCK)
سعر Pickvibe (PCK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر PCK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pickvibe الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.10K
- تغيير سعر Pickvibe خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر PCK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر PCK.
خلال اليوم، كان سعر Pickvibe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pickvibe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pickvibe مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pickvibe مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|0.00%
|60 يوم
|$ 0
|-71.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pickvibe: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pickvibe builds decentralized social network for cultural industry, where users can share content in a decentralized way and monetize it. Pickvibe so far reached more than 20M content views on the platform. Pickvibe's project seeks to create a new market segment, providing a completely new approach to a person's time, seeing that time and the cultural (and other quality) content as unity. Both the leisure time of culture consumers and the professional time and effort of culture creators are valued and optimized. That can be compared with the implementation of business management systems for the organization activities, employee’s tasks and time management: not the new activities by themselves but the different level of their harmonization. Therefore, the project doesn’t compete with existing products (except for the personal time wasted on some social media), services and business models, instead it provides the connecting platform for them. The earlier attempts to create such time-unifiers have had limited success because either of direct transfer of business sphere methods to the sphere of personal activities, or of too narrow specialization on some sorts of activities. The actual vision of the project shall solve those contradictions and significantly transform the market of personal time.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 PCK إلى AUD
A$--
|1 PCK إلى GBP
￡--
|1 PCK إلى EUR
€--
|1 PCK إلى USD
$--
|1 PCK إلى MYR
RM--
|1 PCK إلى TRY
₺--
|1 PCK إلى JPY
¥--
|1 PCK إلى RUB
₽--
|1 PCK إلى INR
₹--
|1 PCK إلى IDR
Rp--
|1 PCK إلى PHP
₱--
|1 PCK إلى EGP
￡E.--
|1 PCK إلى BRL
R$--
|1 PCK إلى CAD
C$--
|1 PCK إلى BDT
৳--
|1 PCK إلى NGN
₦--
|1 PCK إلى UAH
₴--
|1 PCK إلى VES
Bs--
|1 PCK إلى PKR
Rs--
|1 PCK إلى KZT
₸--
|1 PCK إلى THB
฿--
|1 PCK إلى TWD
NT$--
|1 PCK إلى CHF
Fr--
|1 PCK إلى HKD
HK$--
|1 PCK إلى MAD
.د.م--