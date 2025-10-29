سعر PickleCharts Token المباشر اليوم هو 0.00190013 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PCC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PCC بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر PickleCharts Token المباشر اليوم هو 0.00190013 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي PCC إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر PCC بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار PickleCharts Token

سعر PickleCharts Token (PCC)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 PCC إلى USD:

$0.00190013
$0.00190013$0.00190013
0.00%1D
USD
مخطط أسعار PickleCharts Token (PCC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:34:14 (UTC+8)

معلومات سعر PickleCharts Token (PCC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00189068
$ 0.00189068$ 0.00189068
24 ساعة منخفض
$ 0.0019034
$ 0.0019034$ 0.0019034
24 ساعة مرتفع

$ 0.00189068
$ 0.00189068$ 0.00189068

$ 0.0019034
$ 0.0019034$ 0.0019034

$ 0.00764956
$ 0.00764956$ 0.00764956

$ 0.00189068
$ 0.00189068$ 0.00189068

-0.04%

-23.81%

-23.81%

سعر PickleCharts Token (PCC) في الوقت الحقيقي هو $0.00190013. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PCC بين أدنى سعر $ 0.00189068 وأعلى سعر $ 0.0019034، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPCC على الإطلاق هو $ 0.00764956، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00189068.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PCC -- على مدار الساعة الماضية، -0.04% على مدار 24 ساعة، و -23.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PickleCharts Token (PCC)

$ 31.83K
$ 31.83K$ 31.83K

$ 37.53K
$ 37.53K$ 37.53K

16.75M
16.75M 16.75M

19,750,663.33791203
19,750,663.33791203 19,750,663.33791203

القيمة السوقية الحالية لـ PickleCharts Token هي $ 31.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PCC يبلغ 16.75M، مع إجمالي عرض 19750663.33791203. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.53K.

سجل سعر PickleCharts Token (PCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ -0.0006039981 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ -0.0010369429 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.04%
30 يوم$ -0.0006039981-31.78%
60 يوم$ -0.0010369429-54.57%
90 يوم$ 0--

ما هو PickleCharts Token ( PCC )

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

المصدر PickleCharts Token (PCC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر PickleCharts Token (USD)

كم ستكون قيمة PickleCharts Token (PCC) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك PickleCharts Token (PCC) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة PickleCharts Token.

تحقق الآن من توقعات سعر PickleCharts Token!

عملة PCC إلى العملات المحلية

توكنوميكس PickleCharts Token (PCC)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PickleCharts Token (PCC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PCC والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول PickleCharts Token (PCC)

كم يساوي PickleCharts Token (PCC) اليوم؟
سعر PCC المباشر في USD هو USD 0.00190013، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر PCC إلى USD الحالي؟
سعر PCC إلى USD الحالي هو $ 0.00190013. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ PickleCharts Token ؟
القيمة السوقية لعملة PCC هي $ 31.83K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن PCC؟
العرض المتداول لتوكن PCC هو 16.75M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ PCC؟
حقق PCC سعرًا قياسيًا قدره 0.00764956 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ PCC؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00189068 PCC.
ما هو حجم تداول PCC؟
حجم تداول PCC المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع PCC هذا العام؟
قد يرتفع PCC هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر PCC لمزيد من التحليل المتعمق.
