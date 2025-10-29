سعر PickleCharts Token (PCC)
سعر PickleCharts Token (PCC) في الوقت الحقيقي هو $0.00190013. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PCC بين أدنى سعر $ 0.00189068 وأعلى سعر $ 0.0019034، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPCC على الإطلاق هو $ 0.00764956، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00189068.
فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PCC -- على مدار الساعة الماضية، -0.04% على مدار 24 ساعة، و -23.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.
القيمة السوقية الحالية لـ PickleCharts Token هي $ 31.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PCC يبلغ 16.75M، مع إجمالي عرض 19750663.33791203. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.53K.
خلال اليوم، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ -0.0006039981 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ -0.0010369429 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PickleCharts Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0006039981
|-31.78%
|60 يوم
|$ -0.0010369429
|-54.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس PickleCharts Token (PCC) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس PCC والتوكن الشاملة الآن!
