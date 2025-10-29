معلومات سعر PickleCharts Token (PCC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00189068 $ 0.00189068 $ 0.00189068 24 ساعة منخفض $ 0.0019034 $ 0.0019034 $ 0.0019034 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00189068$ 0.00189068 $ 0.00189068 24 ساعة مرتفع $ 0.0019034$ 0.0019034 $ 0.0019034 عالية طوال الوقت $ 0.00764956$ 0.00764956 $ 0.00764956 أدنى سعر $ 0.00189068$ 0.00189068 $ 0.00189068 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -23.81% تغير السعر (7 أيام) -23.81%

سعر PickleCharts Token (PCC) في الوقت الحقيقي هو $0.00190013. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول PCC بين أدنى سعر $ 0.00189068 وأعلى سعر $ 0.0019034، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـPCC على الإطلاق هو $ 0.00764956، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00189068.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير PCC -- على مدار الساعة الماضية، -0.04% على مدار 24 ساعة، و -23.81% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق PickleCharts Token (PCC)

القيمة السوقية $ 31.83K$ 31.83K $ 31.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.53K$ 37.53K $ 37.53K إمداد دورة التداول 16.75M 16.75M 16.75M إجمالي العرض 19,750,663.33791203 19,750,663.33791203 19,750,663.33791203

القيمة السوقية الحالية لـ PickleCharts Token هي $ 31.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ PCC يبلغ 16.75M، مع إجمالي عرض 19750663.33791203. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.53K.