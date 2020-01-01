توكنوميكس Pickle Finance (PICKLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Pickle Finance (PICKLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Pickle Finance (PICKLE) Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. الموقع الرسمي: https://pickle.finance/ اشتر PICKLE الآن!

توكنوميكس Pickle Finance (PICKLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Pickle Finance (PICKLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 111.64K $ 111.64K $ 111.64K إجمالي العرض: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M العرض المتداول: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 234.52K $ 234.52K $ 234.52K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 85.24 $ 85.24 $ 85.24 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.04249673 $ 0.04249673 $ 0.04249673 السعر الحالي: $ 0.067213 $ 0.067213 $ 0.067213 معرفة المزيد عن سعر Pickle Finance (PICKLE)

توكنوميكس Pickle Finance (PICKLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Pickle Finance (PICKLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PICKLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PICKLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PICKLE، استكشف السعر المباشر لتوكن PICKLE!

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