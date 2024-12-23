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سعر Pickle Finance (PICKLE) المباشر لليوم هو USD 1.032 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.59M . يتم تحديث سعر PICKLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pickle Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.71 - تغيير سعر Pickle Finance خلال اليوم هو -0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.54M

أداء سعر Pickle Finance (PICKLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ -0.007502819373079 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ +0.1238143032 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ +0.4116294024 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ +0.2570325337335506 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.007502819373079 -0.72% 30 يوم $ +0.1238143032 +12.00% 60 يوم $ +0.4116294024 +39.89% 90 يوم $ +0.2570325337335506 +33.17%

تحليل سعر Pickle Finance (PICKLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pickle Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 24 ساعة مرتفع $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 عالية طوال الوقت $ 85.24$ 85.24 $ 85.24 تغير السعر (1 ساعة) -5.48% تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -23.14%

معلومات سوق Pickle Finance (PICKLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: