سعر Pickle Finance (PICKLE)
سعر Pickle Finance (PICKLE) المباشر لليوم هو USD 1.032. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.59M. يتم تحديث سعر PICKLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pickle Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 90.71
- تغيير سعر Pickle Finance خلال اليوم هو -0.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.54M
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خلال اليوم، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ -0.007502819373079 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ +0.1238143032 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ +0.4116294024 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pickle Finance مقابل USD هو $ +0.2570325337335506 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.007502819373079
|-0.72%
|30 يوم
|$ +0.1238143032
|+12.00%
|60 يوم
|$ +0.4116294024
|+39.89%
|90 يوم
|$ +0.2570325337335506
|+33.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pickle Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.48%
-0.72%
-23.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.
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