سعر Pichi Finance (PCH)
سعر Pichi Finance (PCH) المباشر لليوم هو USD 0.00126544. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.23K. يتم تحديث سعر PCH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Pichi Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.74K
- تغيير سعر Pichi Finance خلال اليوم هو +5.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 121.00M
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خلال اليوم، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ -0.0002518145 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ -0.0000763977 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ -0.00298400504140905 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.67%
|30 يوم
|$ -0.0002518145
|-19.89%
|60 يوم
|$ -0.0000763977
|-6.03%
|90 يوم
|$ -0.00298400504140905
|-70.22%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Pichi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.06%
+5.67%
-10.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Pichi Finance is a trustless points trading protocol that leverages on the ERC-6551 standard, to allow price discovery on tokens Pre and Post-TGE. The ERC-6551 allows for NFTs minted in Pichi to be treated like normal self-custodial wallets - allowing them to own assets, and even points. We are also creating a platform for users to trade vested and/or locked tokens without the need to compromise private key. They can then be traded on our marketplace trustlessly, without any collateral needed.
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