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سعر Pichi Finance (PCH) المباشر لليوم هو USD 0.00126544 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 153.23K . يتم تحديث سعر PCH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Pichi Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 102.74K - تغيير سعر Pichi Finance خلال اليوم هو +5.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 121.00M

أداء سعر Pichi Finance (PCH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ -0.0002518145 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ -0.0000763977 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Pichi Finance مقابل USD هو $ -0.00298400504140905 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.67% 30 يوم $ -0.0002518145 -19.89% 60 يوم $ -0.0000763977 -6.03% 90 يوم $ -0.00298400504140905 -70.22%

تحليل سعر Pichi Finance (PCH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Pichi Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00116349$ 0.00116349 $ 0.00116349 24 ساعة مرتفع $ 0.00128878$ 0.00128878 $ 0.00128878 عالية طوال الوقت $ 0.02296472$ 0.02296472 $ 0.02296472 تغير السعر (1 ساعة) -1.06% تغير السعر (1يوم) +5.67% تغير السعر (7 أيام) -10.64%

معلومات سوق Pichi Finance (PCH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: